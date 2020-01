ONU: L’énorme coup de gueule de Macky

« On ne peut pas régler les problèmes de l’Afrique sans les Africains». Ce coup de gueule du chef de l’Etat reste uns position commune. Elle est partagée par tous les Etats africains. Si elle est exhaussée, ça ne serait que justice rendue. « L’Afrique a plus souffert de l’injustice de ce système depuis la création de l’Onu. Le continent continue d’être sous représentée au niveau des grandes instances des Nations-Unies », regrette la Commissaire aux Affaires politiques de l’Union africaine (Ua), Cessouma Minata Samate.

Pour Macky Sall, « une représentation plus équitable au Conseil de Sécurité lui donnerait, l’autorité et la légitimité, en tant que garant du système de sécurité collectif. Il est donc juste et légitime que le Conseil de Sécurité des Nations-Unies soit plus inclusif dans sa composition et plus démocratique dans son fonctionnement pour une meilleure gouvernance mondiale ».

Macky Sall s’exprimait à l’occasion de la réunion ministérielle du Comité des dix chefs d’Etat et de Gouvernement (C-10) de l’union africaine sur la réforme du Conseil de Sécurité de l’Onu,