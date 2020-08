Ouattara justifie son 3e mandat

Le chef de l’État ivoirien a, pour expliquer son choix de revenir sur sa décision de ne pas briguer un autre mandat, invoqué l’impossibilité de préparer un nouveau candidat en quelques semaines. « Si les uns et les autres savaient combien d’années il m’a fallu pour préparer Amadou Gon. On ne peut pas préparer un successeur en quatre semaines ou en deux ou trois mois donc c’est un sacrifice que je fais », a dit Alassane Ouattara. Le président ivoirien s’exprimait lundi, en fin d’après-midi lors d’une rencontre avec une délégation des Régions de l’Est et du Sud de la Côte d’Ivoire. La délégation était composée des Rois, Chefs, Ministres, Elus et cadres de ces régions. Par ailleurs, évoquant le débat sur la Constitution actuellement en cours, Alassane Ouattara a revendiqué connaître mieux que quiconque le contenue de la charte fondamentale. Pour lui, la meilleure chose à faire c’est de laisser le peuple faire son choix le 31 octobre prochain, joueur de l’élection présidentielle. « Chacun a son point de vue sur la constitution, c’est le peuple qui a voté la Constitution, si on est démocrate, laissons le peuple choisir le 31 octobre », a soutenu Alassane Ouattara.