Ousmane Sonko, l’affabulateur ! Par Mouhamadou Lamine Massaly

Ousmane Sonko s’est encore débiné. Voilà quelqu’un qui est allergique à la vérité. Tout ce qu’il sort de sa bouche n’est que songes et mensonges. Appelé, hier, pour une séance de confrontation avec sa victime Adji Raby Sarr, il a fait bouche bée. C’est dire…

Quittant le bureau du juge par un refus de répondre à l’intégrité des questions, Sonko s’est empressé à brouiller les pistes. Se croyant plus intelligent que les 17 millions de sénégalais, le leader du Pastef a laissé éjaculer ses vociférations. Un fait qui confirme davantage la thèse du viol. Ignoble !

Cherchant un bouc émissaire, le violeur attitré Sonko trouve à dire sur la nomination de Serigne Bassirou Guèye à l’OFNAC. Pour lui, ses deux plaintes contre l’ancien Procureur de la République motiveraient cette promotion. Cet homme vaniteux veut simplement tromper les sénégalais par des déclarations qui ne riment à rien.

Aujourd’hui, l’urgence est pour Ousmane Sonko de prouver son inculpabilité devant le juge mais pas à vouloir chercher toujours coûte que coûte le buzz. Demain, la vérité va poindre. A bon entendeur salut !

Quand on a l’obsession de la manipulation, du mensonge, on est soi-même inféodé à l’argent. C’est le mal Ousmane Sonko dont l’ombre sombre surgit du logis ténébreux des insulteurs d’élite. PASTEF est le nom théâtral de son parti, un parti qui ne s’illustre encore par aucune proposition d’avant-garde pour un Sénégal meilleur. C’est triste ! Quand un jeune qui s’invite au renouvellement du personnel politique national s’en montre inapte. Sonko n’a que des galéjades sur la manip’.

La tromperie et le mensonge sont son sujet. Il en hâble trop et en fait perdre le goût en illustrant des limites et un gros manque d’ambitions. Chaque jour Sonko infeste des stipulations labyrinthiques et infecte des données qu’il ne maîtrise pas, épiant des forfaitures à faire endosser à tierce personne et insulte des magistrats, des juges et journalistes !

Balourdise d’un bellâtre ou ignorance d’un néophyte

Dans l’arène politique sénégalaise, on clopine quand on a pour programme que l’insulte et les accusations calomnieuses. Les Sénégalais abhorrent l’injustice. Mais ils détestent les mystificateurs à gage et maudissent les boutefeux qui trichent en se laissant aller à la facilité.

Ce pays étant un Etat de Droit. Une position partisane ne doit, donc, amener aucun responsable politique, ni aucun néophyte en quête de présence politique à occulter les forfaitures des uns en accusant les autres parce que c’est leur camp que l’on combat.

Ce qui est certain est que Macky doit prendre ses responsabilités. Que rien donc ne soit plus comme avant pour que cessent impostures et intoxications. A Sonko, chef de parti, il est invité de diversifier sa parole politique : agriculture, emploi, promotion humaine, justice, sécurité et santé publique, éducation et formation professionnelle, entre autres, sont les urgences nationales.

Le Sénégal ne va pas brûler pour qu’on accuse et étale des faussetés !

M. Mouhamadou Lamine Massaly, Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR),

Président du Conseil d’Administration du Fond National pour la Formation professionnelle (ONFP).