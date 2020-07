Ousseynou Diop: « Comment je l’ai tué »

Le film de la mort du taximan, Ibrahima Samb, à la station Shell de Yoff a été retracé, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar par l’accusé. Ousseynou Diop puisque c’est de lui qu’il s’agit a révélé qu’il l’a tué accidentellement. Malgré cela, il encourt 20 ans de travaux forcés. La partie civile réclame 500 millions.

20 ans de travaux forcés, c’est la sentence requise, hier, par le maître des poursuites contre l’accusé Ousseynou Diop. Ce dernier a comparu à la barre de la chambre criminelle de Dakar pour avoir tiré à bout portant sur le taximan, Ibrahima Samb. Les faits se sont déroulés le 27 octobre 2016 à la station Shell de Yoff. Cette nuit-là, les deux susnommés se sont retrouvés comme par hasard à la station pour prendre du carburant. C’est sur ces entrefaites que les deux véhicules se sont touchés. L’accusé qui était à bord d’une voiture de marque Mercedes est allé se plaindre auprès du chauffeur de taxi. Il s’en est suivi un échange de propos aigres-doux avant qu’une bagarre n’éclate entre ces deux individus. Malheureusement, Ousseynou Diop a sorti son pistolet et a tiré sur le taximan. Ce dernier a fini par rendre l’âme. Attrait à la barre de la chambre criminelle de Dakar, hier, l’accusé a nié les faits. Cependant, il a reconnu avoir tiré sur Ibrahima Samb. Devant les juges, il a confié qu’il n’avait nullement l’intention d’attenter à la vie du taximan. A l’en croire, la balle est sortie de la gâchette accidentellement. « Quand la première dispute a éclaté, je l’avais blessé à l’arcade sourcilière. Les pompistes et autres sont intervenus pour nous séparer. Ainsi, deux autres hommes sont-ils venus lui prêter main forte. Ils m’ont tendu une embuscade. Sur ce, j’ai tiré un coup de sommation. Les deux hommes ont pris la poudre d’escampette, laissant Ibrahima Samb seul sur place », a dit le mis en cause. Avant de poursuivre : « j’avais senti qu’il ne pouvait pas digérer l’humiliation que je lui avais infligée. C’est la raison pour laquelle, il était vraiment déterminé à en découdre encore avec moi pour prendre sa revanche. Pour éviter qu’il me poursuive avec son véhicule après, j’ai fait éclater le pneu de son véhicule en tirant dessus ».

Mère du taximan : « je suis un cadavre ambulant depuis le décès de mon fils »

Poursuivant sa narration des faits, il a indiqué que : « alors que je regagnais ma voiture, j’ai senti Ibrahima Samb se précipiter dans mon dos. Il a voulu m’attaquer. Je me suis retourné pour riposter et la balle est sortie de sa gâchette accidentellement et l’a atteinte ». A sa suite, les témoins se sont succédés devant le prétoire. Et c’est Ousseynou Senghor qui a été le premier témoin à être entendu. Il a pris le contrepied de l’accusé. « C’était très difficile de les séparer. Ils étaient tous les deux en colère. Le taximan ne voulait pas partir parce qu’il voulait vaille que vaille prendre sa revanche. Ils s’insultaient mutuellement. Alors que le taximan était à bord de son véhicule, Ousseynou Diop a posé son arme sur la tempe de ce dernier en menaçant de le tuer. Il a exécuté ses menaces au bout de 5 minutes », a dit le témoin. Même tonalité chez l’autre pompiste Bassirou Diakhaté. Il a dit exactement ce que son collègue a raconté à la chambre criminelle. Pour sa part, la maman de la victime a expliqué les circonstances dans lesquelles elle a appris le décès de son fils. « Ce jour-là, assise sous la véranda, j’égrenais mon chapelet quand j’ai appris qu’un taximan a été tué à Dakar. Je me suis mise à pleurer sans savoir que la victime était mon fils. C’est plus tard qu’on m’en a informé », a-t-elle dit les larmes aux yeux. « Tu as tué mon unique fils, mon espoir. Saches que tu as tué deux personnes. Je suis un cadavre ambulant depuis le décès de mon fils. Nous sommes constamment en deuil depuis cette triste nouvelle », dit-elle.

Ousseynou Diop à la mère du taximan : « même si tu me rejettes, je ferai tout pour que tu me pardonnes »

Reprenant la parole à la suite de la dame, l’accusé a indiqué : « je me considère comme ton propre fils. Je n’avais pas l’intention de le tuer. Même si tu me rejettes, je me considère comme membre entière de ta famille. Et je ferai tout pour que tu me pardonnes ». Après les débats d’audience, les avocats de la partie civile ont fait leurs plaidoiries. Les robes noires estiment que l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés. La raison ? Il a préparé son crime et l’ensemble des éléments versés dans le dossier corrobore l’acte criminel. C’est ainsi que la partie civile a réclamé 500 millions de francs cfa en guise de réparation du préjudice par la mère et les sœurs du défunt. Ils demandent 300 millions de francs CFA pour la mère du défunt et 100 millions de francs CFA pour chacune des deux sœurs du disparu. Invité à faire son réquisitoire, le maître des poursuites a requis 20 ans de travaux forcés. Selon lui, l’homicide est constitué dans cette affaire. « Il y a eu mort d’homme et l’accusé a reconnu en être l’auteur. Ce qu’il nie c’est l’intention de tuer d’autant qu’il met tout dans le compte d’un accident », a dit le parquetier selon qui, le crime d’assassinat est bien réel dans cette affaire. Il dit que l’accusé s’est senti offensé et il est allé chercher son pistolet dans son véhicule avant de tuer son protagoniste. Donc, dit-il, la préméditation a été formée en deux tas. Il y a eu le fait qu’il aille chercher son arme et qu’il a commencé à insulter son rival. Pour justifier son réquisitoire, le maître des poursuites a soutenu que l’accusé fait partie des personnes qui n’aime pas la contradiction et l’enquête sociale l’a démontrée. Pour terminer, la défense a pris la parole. C’est pour plaider la thèse de l’accident avant de demander une application bienveillante de la loi. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 4 août prochain.

Cheikh Moussa SARR