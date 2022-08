PAD/Dieuppeul-Derklé: Pape Mamby Kéita étale les bons points du DG Aboubacar Sadikh Bèye et recadre ses détracteurs…

Pape Mamby Kéita vient de mettre en exergue les acquis de Aboubacar Sadikh Bèye à la Direction du Port Autonome de Dakar. Le sportif de son état et, par ailleurs, acteur de développement résidant au niveau de la Commune de Dieuppeul-Derklé, démolit le mur des attaques gratuites (selon ses propres termes) contre le successeur du Dr Cheikh Kanté à la tête de cette structure: »Je commencerai par féliciter et remercier son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour la confiance accordée à M. Aboubacar Sadikh Bèye. En le choisissant comme Directeur Général du Port Autonome de Dakar, il ne s’est pas donc trompé de choix. Depuis son arrivée à la tête du PAD, il s’est toujours fixé un objectif et un impératif: redresser l’entreprise en redorant son blason . Aujourd’hui, l’on est en train de récolter des dividendes avec, pratiquement, plus de 13 milliards de FCFA de bénéfice réalisé par année. Un chiffre historique car, depuis plus de 150 ans , l’ on n’a jamais fait une telle percée. C’est vraiment louable et il mérite un satisfecit. Voilà un brave patriote, une compétence sûre pour le Chef de l’Etat et pour notre pays le Sénégal », a fait savoir M. Kéita qui, de poursuivre : » C’est sous le magistère de Aboubacar Sadikh Bèye qu’on a mis le très ambitieux projet de construction du Port de Ndayane qui sera, nous en sommes sûrs, le plus grand hub économique de la sous-région africaine. C’est un motif de fierté pour tous les citoyens sénégalais. Ce Port, en plus de recevoir des biens et services, va permettre également d’exporter des produis vers le monde. Ce qui rendra plus dynamique notre économie tout en générant des emplois pour notre jeunesse. On doit s’en réjouir. C’est vraiment des réalisations palpables, qui tapent à l’œil. »

M.Kéita, de souligner les actions sociales du responsable politique du parti présidentiel dans son fief de Dieuppeul-Derklé : »Dans la Commune de Dieuppeul-Derklé, M.Aboubacar Sadikh Bèye est aux côtés des populations. Il les accompagne avec des projets porteurs. La jeunesse sportive

(mise en place de terrain synthétique),

les élèves et étudiants ,les religieux (aides substantielles comme affrètement de bus pour le Magal de Touba, le Gamou de Tivaouane, le Pélérinage de Nimzatt en Mauritanie, etc.) sont assités en permanence. Que dire des femmes qui continuent de bénéficier des financements leur permettant de mener des activités génératrices de revenus? », énumère-t-il avant de s’en prendre aux détracteurs du DG Bèye: »Ceux qui l’attaquent, aujourd’hui, sont de mauvaise foi. On ne peut et ne doit pas seulement baser sur ses contre-performances électorales pour le blâmer. Cela n’est pas un baromètre fiable pour tester la compétence et les capacités menageriales du Directeur Aboubacar Sadikh. Gagner ou perdre des élections n’a rien à voir avec sa compétence. Je termine par féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité, nos amis les sportifs mais aussi les acteurs de développement comme nous. Mention aussi spéciale à M. Manar Sall, Directeur Général de Pétrosen Trading et Services. Ce dernier est en train d’apporter une touche novatrice au niveau de cette boîte étatique. Qu’il soit vivement remercié pour ses actions visant à propulser sa structure vers les nuages de l’excellence », dira-il ,au finish.