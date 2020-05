Pandémie de la Covid-19 au Sénégal: Une tendance baissière encourageante

La pandémie de Coronavirus frappe le Sénégal de plein fouet avec un nombre de contaminations de plus de 2.500 cas au total dont plus de mille guéris et un nombre de décès de 27 personnes.

La situation qui est loin d’être dramatique comparée à ce qui se passe ailleurs, inquiète cependant beaucoup de sénégalais surtout depuis que, le Président de la République a annoncé des mesures d’assouplissement. Lui emboitant le pas, Ministère de la Santé s’est engagé, ce vendredi, dans une nouvelle stratégie de prise en charge des cas suspects qui ne vont plus être mis en quarantaine dans les hôtels mais chez eux.

Depuis, les Sénégalais comme partout ailleurs, pressés de reprendre leurs activités, se demandent si leur pays a déjà atteint le pic ou pas. Une préoccupation liée au fait qu’en général, en dehors des points faits tous les moins, la communication quotidienne du Ministère se limite aux faits et occulte sciemment leur analyse. Ce qui pousse, naturellement à constater les dégâts mais pas à en connaître les causes et les conséquences.

Il faudra attendre la fin du moins pour que les différents spécialistes en première ligne dans le combat, apportent leurs propres appréciations sur la situation et formulent des recommandations.

Donc, en attendant le point d’analyse de la situation à la fin du mois, on peut se risquer à constater que, depuis deux jours (dimanche et lundi), une tendance baissière a été constatée au niveau du taux d’infection.

En effet, les taux varient de 6,25% ce dimanche, soit 51 testés positifs sur 816 à 5,46% hier, soit un nombre de 64 personnes qui ont attrapé le virus sur un total de 1172.

Ces chiffrent sont très différents de ce qui avait jusqu’ici été observé. De lundi à samedi, les taux variaient entre 8% et plus de 19%, celui le plus élevé observé depuis le début.

Alors que le lundi, seuls 917 tests avaient été effectués, nous avions eu 177 de personnes infectées. Depuis, le nombre de malades a tourné autour d’une centaine avant de baisser jusqu’à la moitié ce dimanche même si le nombre de tests varient sensiblement de 800 à un peu plus de mille.

Rien ne nous dit en effet que cette tendance baissière ne va pas se poursuivre. Et rien ne nous dit non plus que les cas de contamination ne vont pas brusquement augmenter.

En tout état de cause, dans de nombreux pays notamment les plus touchés de la planète, le virus est moins d’attaque et les tendances sont à la baisse. Et notre souhait à tous est que d’ici le 02 juin, le taux de contamination soit vraiment insignifiant ce qui permettra une reprise effective de toutes les activités même s’il faudra maintenir les mesures-barrières.

D’ailleurs, la tendance ici et ailleurs, c’est de verser dans les études prospectives non seulement pour un éventuel vaccin mais également pour le redressement économique des nations qui ne sera pas facile avec une récession sans précédent qui s’annonce.

A ce propos, comme pour répondre à ses détracteurs, le Président chinois, Xi Jinping a annoncé l’expérimentation de 5 vaccins et la promesse d’en faire un « bien public mondial » qui sera rendu accessible et abordable dans les pays en développement.

La Chine qui promet de contribuer à hauteur de 2 milliards de dollars dans la lutte contre la Covid-19, a montré toute sa disponibilité dans le cadre de la lutte concertée entre nations qui n’aurait jamais dû faire défaut.

L’autre promesse des autorités chinoises faite à Genève lors de la 73e Assemblée mondiale de la santé, c’est de travailler à alléger le fardeau de la dette des pays faibles, un vœu cher au Président Macky Sall.

En tout état de cause, un vaccin ne sera pas fonctionnel d’ici 12 à 18 mois au minimum. Donc, il faudra travailler à barrer la route au virus tout en apprenant à vivre avec.

La stratégie du Sénégal a été jusqu’ici bonne mais perfectible. Il en est ainsi de sa communication.

Il faudra toutefois se résoudre au fait que sans l’adhésion en masse des populations, rien de pérenne ne pourra se faire.

Assane Samb