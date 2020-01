Panel à Dodel : Le Rejep se mobilise derrière Moussa Sow

De Saint Louis à Walaldé en passant par plusieurs localités du département de Podor, des jeunes politiciens regroupés au sein du réseau des jeunes pour l’émergence de Podor (Rejep) se sont mobilisés en masse derrière leur parrain, Moussa Sow, coordonnateur national du Programme d’urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers ( Puma). C’était lors d’un grand panel organisé à Dodel, une localité située dans le département et lequel a été orienté sur le thème : « jeunesse et entrepreneuriat des jeunes, le défi du développement ». S’exprimant à cette occasion, Moussa Sow s’est réjoui de l’implantation de ce réseau dans tout le département de Podor. » il faut constater avec satisfaction l’implantation de ce réseau constitué de jeunes cadres, constitué d’étudiants, constitué aussi de jeunes diplômés qui ont eu à faire de la politique derrière le président de la République, Macky Sall et avec comme parrain moi-même coordonnateur national du Puma. Et au cours des élections présidentielles de 2019, ces jeunes ont mené un travail remarquable qui a continué durant toute cette année et qui permet, aujourd’hui, dans toutes les localités, tous les hamos et dans les collectivités territoriales du département et dans les universités et centre de formation de ce pays d’être représentés », a dit Moussa Sow. Selon lui, ce sont les responsables des cellules qui se sont retrouvés à Dodel mais c’est encore des milliers et des milliers de jeunes qui sont derrière. Revenant sur la journée à Dodel, il a déclaré que la rencontre avec le parrain par ailleurs coordonnateur du Puma c’était de tracer d’avantage la feuille de route qui a été exécutée très bien par ces jeunes-là et avec comme point d’ordre de faire en sorte que la politique et le développement soient deux travaux qui doivent accompagner toute action.

Abordant le thème du panel, Moussa Sow a soutenu que le département de Podor a le plus de potentialités agricoles au niveau du pays. » Il y a beaucoup à faire avec le projet du chef de l’Etat qui est d’atteindre des objectifs de la production en matière de riz pour le Sénégal. Parler d’entrepreneuriat agricole c’est également une autre facette de ce que peuvent faire ces jeunes pour eux-mêmes et pour le département de Podor. Ce sont des jeunes à encourager. Nous sommes dans une zone où il faut partir d’abord de la sensibilisation des populations, permettre aux populations locales de bénéficier des aménagements qui leur permettent eux-mêmes de produire localement. Mais aussi, il faut penser au fait que compte tenu des atoûts en matière de superficie agricole, que l’agrobusiness, que l’entrepreneuriat agricole tel qu’il a été dit puissent se développer pour permettre de produire plus et d’exporter au profit du Sénégal », a dit le coordonnateur du Puma. Avant de terminer : » il faudrait que les populations locales à travers ces jeunes pour eux-mêmes et par eux-mêmes qu’ils puissent eux-mêmes prendre les devants entreprendre et certainement pouvoir travailler avec tous ceux qui ont les moyens, les bailleurs pour à la fois sécuriser le foncier mais aussi permettre l’exploitation de sa terre. C’est un débat et depuis deux ans nous avons sillonner le département. Nous avons procédé à des sensibilisations et aujourd’hui c’est acquis à travers la population. C’est vrai qu’il faut aménager pour la population locale mais aussi les gens sont prêts sous certaines conditions bien établies à travailler avec ceux qui ont les moyens et ceux qui veulent investir dans l’agriculture ».