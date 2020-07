On l’avait surnommé « King-Kong », du nom du légendaire gorille au cinéma. le chimpanzé de sexe masculin a été déclaré mort au parc forestier et zoologique de Hann. L’animal est décédé le vendredi 10 juillet 2020. À son arrivée au célèbre zoo en 1997, l’animal était déjà âgé de plus 5 ans.

Selon le journal L’AS qui donne la nouvelle, il a donc dépassé la durée moyenne de vie d’un chimpanzé qui est de 23 ans. Il n’avait plus de dents. Une autopsie est en cours pour établir les causes de sa mort. L’animal faisait partie d’un groupe de 5 spécimens qui attirent l’attention des visiteurs du parc.