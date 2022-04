Parrainage : La coalition  » Macky 2012  » remet un premier lot de 10.000 signatures à Mimi Touré

A quelques encablures des élections législatives, la course au parrainage est encore la préoccupation des membres de coalition de la mouvance présidentielle. A cet effet, la coalition Macky 2012 semble bien entrain dans cette mission après avoir réussi à rassembler une bonne dizaine de milliers de signatures remis ce Mercredi à la coordonnatrice du pôle de parrainage, Mimi Touré par les mains Fatoumata Diouf, présidente nationale « Macky 2012 » .

La coalition Macky 2012 semble bien prête à aller vers les élections législatives du 31 Juillet 2022. En effet, ce Mardi 27 Avril 2022, cette organisation politique a remis un premier lot de parrainage de 10.000 signatures qui a été recueilli par Mimi Touré , Coordonnatrice Nationale du Pôle de Parrainage.

La cérémonie de remise des lots de parrainage a eu lieu au siège de l’APR sis à Mermoz.

A l’en croire , Fatoumata Diouf, présidente de la coalition Macky 2012, ceci n’est qu’un début car leurs objectifs dépassent de loin les 10.000 signatures. Accompagné par toutes les couches de cette coalition, la présidente de ladite coalition déclare que c’est avec une forte implication des membres et sympathisants au niveau national que cette mission a été facile. La collecte a été faite au niveau de chaque commune jusqu’à l’obtention de cette première partie. Toutefois, elle affirme que le travaille continue sur le terrain avec toutes les forces vives de cette coalition pour dépasser de loin leurs objectifs mais aussi d’offrir une victoire éclatante à la mouvance présidentielle.

Venue prêter main-forte à cette coalition, Mimi s’est dit être satisfaite de l’engagement de Fatoumata Diouf et de tous ses sympathisants de la coalition Macky 2012. Elle a exhorté aux autres militantes de prendre exemple de cette structure concernent leur dévouement et leur abnégation dans cette mission commune qu’est la victoire de la coalition Benno Book Yakaar au soir du 31 Juillet 2022. Dès lors , on doit le faire dans le respect et une parfaite ouverture envers la population qui constitue un facteur primordial pour la réussite de cette mission.