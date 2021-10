Parti Rewmi: Moustapha Dramé se confie depuis la France

Le président Idrissa Seck a presque disparu de la scène politique depuis un bon moment et ceci est aussi valable pour les membres de son parti Rewmi. Mais il n’est pas mort en politique comme le disent certains déclare Moustapha Dramé SG du Parti Rewmi en France qui estime que c’est vrai que son leader est de moins en moins visible sur les médias.

Selon lui Idrissa Seck travaille au quotidien. Pour dire vrai il décide de la politique et de la ligne du parti, il délègue les responsabilités, constamment en audience et il est en contact permanent avec le président de la République Macky Sall, avec ses collaborateurs, les responsables politiques de Rewmi et certains cadres de BBY et de l’opposition et l’international confirment le responsable politique en France.

Dés l’instant où il a délégué des responsabilités politiques à des cadres du parti qui font le job, il n’a pas besoin de présentiel au quotidien, les instructions et les vidéos conférences sont des vecteurs de substitution. Et là en ce qui concerne les locales, il est très impliqué dans le processus d’investiture en relation constante avec le président Macky Sall et le bureau national de Rewmi.

Sur la question du successeur de Idrissa Seck, il déclare que le remplacement du président IDRISSA SECK n’est pas à l’ordre du jour et d’ ailleurs il ne vois pas la pertinence. Il est notre leader, il est le créateur du parti, il incarne la fonction, il distribue les responsabilités de façon éclatée et et efficiente, il est écouté, il a de l’expérience et ses compétences ne sont pas une quantité négligeable avoue t-il.

Le Rewmi est un parti organisé qui fonctionne sur la base d’un statut et d’un règlement intérieur. Mais pour moi qu’il y a des leaders qui s’imposent naturellement par leur densité, leur compétences, leur charisme bref un grand quelque chose de tout cela. Il n’y a beaucoup d’IDRISSA SECK au Sénégal et nous avons la chance de l’avoir. Qu’il plaise à Dieu qu’il vive longtemps pour le bien du pays. Ce que je dis là n’a rien de politique, c’est la pure vérité.

Concernant le “Bourou ak sow” , c’est devenu une réalité de la chose politique qu’il gère avec intelligence comme il gère la vie interne du parti. Nos ambitions sont intactes et Rewmi est incontournable dans les méandres des 300 partis et mouvements du pays Par ailleurs, la vie du parti est dans les mains de responsables nationaux et locaux très dynamiques qui aspirent à prouver ce pour lequel ils ont été nommés.

En tout nous irons en élections en 2022, et moi qui est là je serais candidat dans la commune de Marsassoum. C’est vrai que je vis en France mais chaque année, je reviens à Marsassoum une ou 2fois. En tout cas mes ambitions pour cette commune qui associé Manguir et Taïba, dépasse la politique et je l’ai déjà prouvé à plusieurs reprises. Mais s’il faut passer par la politique et par ces locales pour davantage la rendre visible et traçable, je suis prêt à lever ce défi. Marsassoum mérite mieux et mon ambition est que la commune soit internationalement connue et en tirer la quintessence des partenariats multiples avance Moustapha Dramé.

Ce leader du Parti Rewmi compte proposé un programme qui s’articule sur 21 axes focaux et le centre de gravité tourne autour de la gouvernance locale, la jeunesse, les Femmes, la Santé, les infrastructures, l’intercommunalité, la démocratie participative ainsi que d’autres secteurs.

En fait, ceci n’est qu’un récapitulatif du programme qui va se nourrir du bilan que nous trouverons si je suis élus et des apports successifs de tous ceux qui nous rejoindront et partageront notre ambition. Donc J’en appelle à tous les Marsasoumois que je ne viens pas pour m’enrichir de vos biens. J’apporte ce que j’ai humainement, matériellement, relationnellement, politiquement, intellectuellement, expérimentalement et surtout, égalitairement, équitablement socialement a t-il martelé.