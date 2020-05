Passeports les plus puissants: Le Sénégal perd 25 places

Le passeport sénégalais, a régressé à la 25e place africaine, dans le classement 2020 de Henley Passport Index. Le classement africain est dominé par les Seychelles (29e rang mondial, 151 destinations), la République de Maurice (32e rang, 146 destinations) et l’Afrique du Sud (56e rang, 100 destinations). A l’échelle mondiale, le passeport sénégalais occupe la 151e place sur 199 pays. Passport Index évalue les passeports sur la base des données de l’Association internationale du transport aérien (AITA), et analyse, depuis 2006, la réglementation des visas de tous les pays et territoires du mond