Patrick Ewing testé positif

« Je veux partager le fait que j’ai été testé positif au COVID-19. Ce virus et sérieux et ne doit pas être pris à la légère. Je veux encourager tout le monde à continuer à se protéger et à prendre soin d’eux et de leurs êtres chers. »

C’est par ces mots présent dans un communiqué officiel de Georgetown, dont il est le coach, que Patrick Ewing a informé sur Twitter qu’il avait été testé positif au coronavirus. Son but ? Encourager tout le monde à rester très prudent. L’université indique que l’ancien Knick est actuellement en soins et isolé à l’hôpital, sans apporter plus de détails sur son état de santé.