Pauvreté: Caritas Sénégal et « And Nawle » unissent leurs forces

En prélude à la journée internationale de la pauvreté qui sera célébrée le 17 octobre prochain, Caritas Sénégal et Alternative citoyenne « And Nawle » ont tenu une conférence de presse. L’objectif pour ces deux structures est d’unir leurs forces pour déconstruire la pauvreté avec des investissements massifs dans des secteurs clés.

La célébration de la journée internationale de la pauvreté a été lancée en 1987 par les Nations Unies. Cette année marque le 33e anniversaire. A travers une déclaration commune, Caritas Sénégal et Alternative citoyenne « And Nawle » rappellent que la communauté internationale est confrontée depuis deux ans à une crise sanitaire et socio-économique majeure. « Ce problème majeur de santé publique qui affecte toutes les régions du monde se traduit notamment par une exacerbation des vulnérabilités et une récession économique avec toutes les conséquences qui en découlent au plan social. Dans les pays du sud, en Afrique subsaharienne en particulier, les effets de la pandémie compromettent les progrès accomplis dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

Au Sénégal, les conséquences de la Covid-19 sont d’autant plus négatives qu’elles subissent fortement l’incidence des changements climatiques », dit l’abbé Alphonse Seck, secrétaire général de Caritas Sénégal. Et de poursuivre : « Elles subissent la nécessité d’une participation efficiente de tous les acteurs pour inscrire résolument la lutte contre la pauvreté dans un processus de développement humain durable inclusif aussi bien dans l’espace rural que dans les centres urbains et péri-urbains où doit s’opérer une transition écologique juste ».

De son avis, dans cette perspective qui sous-tend les objectifs de développement durable et le Plan Sénégal Emergent, il s’agit de déconstruire la pauvreté avec des investissements massifs dans l’éducation, la formation professionnelle et la santé, mais aussi dans l’accès soutenable à l’eau, aux énergies renouvelables, aux ressources foncières et pastorales pour le développement de l’agriculture et de l’élevage, y compris dans leur volet transformation et de tous les autres secteurs porteurs de croissance et inclusive.

«L’ampleur et la complexité d’un tel défi requièrent la mobilisation de toutes les énergies. C’est la raison pour laquelle, nos organisations, dont l’action est guidée par l’option pour les pauvres, ont décidé de marquer par diverses manifestations la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté consacrée par les Nations Unies.

Nous entendons à l’instar de la communauté internationale, organiser des rencontres et activités de plaidoyers en faveur des catégories les plus impactées par les aléas de toutes natures qui frappent aujourd’hui nos sociétés », laisse-t-il entendre. Ainsi, pour la célébration de cette journée, un panel sur « Déconstruire la pauvreté par la promotion d’une société juste et solaire» sera tenu pour donner l’opportunité de mettre en débat les stratégies et pratiques de lutte contre la pauvreté.

NGOYA NDIAYE