PCCI: 4 employés infectés au Covid-19

Quatre agents du PCCI ont été infectés au Coronavirus. Tous ceux qui ont été en contact avec le patient se prennent de peur et la psychose s’installe. Certains décident de ne pas aller travailler.

Fondé en 2001 au Royaume-Uni et en France, le groupe PCCI est une multinationale opérant dans la gestion externalisée et multicanal de la relation client en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Fondée par les hommes d’affaires Abdoulaye Sarre, Yerim Habib Sow et Abdoulaye Mboup, c’est le premier centre de communication d’afrique Subsaharienne et le plus grand.