Pêcheurs tués : Les éclairages du Port

Deux agents du Port sont accusés du meurtre d’Alassane Touré et d’Issa Cissé qui ont perdu la vie par noyade au cours d’une rixe intervenue, en haute mer. La Direction Générale du Port autonome de Dakar s’est fendue d’une note pour apporter des clarifications.

“Il nous a été donné de constater que certains quotidiens de la place, ont dans leur parution du 26 Octobre 2021 publié que, « le Port de Dakar serait accusé d’avoir tué deux pêcheurs au cour d’une bataille qui se serait produit en haute mer ».Tenant compte de l’importance de la vie humaine, le Port Autonome de Dakar voudrait apporter un certain nombre de précisions et de clarifications pour un rétablissement de la vérité sur ces faits qui datent de trois de ans », précise le Port.

La même source d’ajouter : « Dans la nuit du 11 Avril 2017, des piroguiers récidivistes avaient pris d’assaut la rade intérieure du plan d’eau du port pour des pratiques de pêches interdites et ce, en dépit de plusieurs campagnes desensibilisation en leur endroit, sur le caractère dangereux et délictueux de telles pratiques »

Ainsi, en application des dispositions en vigueur en matière de police portuaire et de sécurisation du plan d’eau, les agents du Port Autonome de Dakar, qui sont par ailleurs, des agents assermentés, devant la farouche résistance des piroguiers ont mené une opération d’évacuation du plan d’eau à bord de la vedette « Mbeur », dotée d’une vitesse de croisière de 7km à l’heure. Pour mener à bien cette mission de sécurisation du plan d’eau, les agents du Port Autonome de Dakar ont procédé par des sommations pour faire libérer le plan d’eau, explique la note

Laquelle poursuit : « Dans la même nuit, aux environs de 03 heures 50, les piroguiers en grand nombre à bord de quatre (4) pirogues sont revenus sur le plan d’eau du port avec l’envie d’en découdre avec l’équipage du Mbeur, sur qui plusieurs jets de pierres ont été effectués, malgré que la vedette ayant pris le filet de ces pêcheurs au niveau de son hélice ne pouvait bouger. »

« C’est dans ces circonstances et voulant se rapprocher davantage de la vedette avec la ferme intention d’en découdre avec les agents du port, que le capitaine de la pirogue dénommée « Sadikh Ngom » a fait une fausse manœuvre et heurté le « Mbeur ».La violence du choc était telle que, la pirogue en bois s’est cassée en deux , ce qui a poussé les pêcheurs à plonger dans l’eau pour tenter par la nage à rejoindre les autres pirogues en vue d’échapper à l’arrestation par les agents du port. »

« Ainsi et conformément à la réglementation en vigueur, les agents du port ont déclenché le protocole de secours, qui s’est soldé par le sauvetage d’un des pêcheurs, qui sera remis aux autorités judiciaires. Tels sont les faits. Il convient dès lors, de noter que la présence délictuelle des pêcheurs constitue une menace pour les navires qui entrent et sortent du port de Dakar, et subséquemment pour l’économie sénégalaise. En effet, des accidents sont récurrents sur le plan d’eau, on peut citer celui intervenu le 11 Décembre 2017 entre le Chalutier LIAO WA YU 55198 et une pirogue avec sept pécheurs. »

Ce n’est que le 19 avril 20117, que deux corps ont été découverts sur le plan d’eau au poste 31 du môle 3.

BA