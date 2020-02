Tous les peuples qui ont pensé le développement et ont réussi à créer le développement, à couper avec le mythe de la supériorité, de la seule possibilité d’appropriation de la science et de la culture… ont évidemment réussi à couper le cordon ombilical avec le colonisateur.

Penser le développement, c’est accepter de baliser de nouvelles voies qui fécondent nos esprits et nous propulsent vers le vrai développement endogène, celui qui libère et rend plus créateur.

Avoir un amour tyrannique pour son pays, ses populations, le savoir, c’est aussi là le prélude du penser du vrai développement.

Avoir un amour tyrannique, c’est penser et amener les autorités à réinstaller chez le peuple une nouvelle mémoire, à être conscientes de ses capacités créatrices, à investir leurs biens financiers, matériels dans notre pays, de sorte qu’aucune mauvaise rumeur ne viendra hanter le sommeil des populations.

Penser le développement, c’est construire partout, dans toutes les grandes agglomérations, des écoles et centres de santé d’excellence.

C’est des dirigeants vertueux qui parlent au peuple, comprennent son langage et parlent sa langue, mais aussi acceptent d’être avec ce peuple en toutes circonstances.

Penser en effet le développement endogène,, c’est créer et incruster dans la conscience collective le sentiment d’être un grand éternel, de se projeter dans l’infini positif, de n’être habité que par le souci constant de vrai pour le bien-être des populations.

En effet, quand dans la conscience des dirigeants, nait le souci permanent de construire un avenir radieux, la conscience est alors totalement polarisée par le progrès social et démocratique.

A partir de là, la conscience interne devient très forte, plus contraignante que la conscience externe.

Et donc, pour penser et construire le véritable développement endogène, notre peuple a fortement besoin de la conscience interne de nos dirigeants pour qu’ils soient le reflet fidèle de leurs légitimes inspirations.

Penser le développement, c’est nourrir de grandes ambitions. Des ambitions démesurées qui feront que chaque citoyen se sentira comme un prométhéen, un démiurge avide de créer ce que l’histoire retiendra de sa présence dans l’histoire.