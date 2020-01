Performances de Liverpool : La contribution  de Sadio Mané

Cette saison 2019-2020, Liverpool a réalisé de très grosses performances pour lesquelles Sadio Mané a énormément contribué. L’attaquant des Reds a marqué 25 buts toutes compétitions confondues.

Depuis le 3 janvier 2019, Liverpool n’a pas connu de défaites en Premier League.

Sadio Mané compte 11 buts en Premier League et 6 passes décisives depuis le début de la saison.

Dans cette période, seuls Lionel Messi et Kylian Mbappé ont fait mieux que Sadio Mané.

Décidément, à chaque but marqué Sadio Mané entre dans l’histoire ou bat un record.

Après avoir connu une année 2019 hors commun, l’international sénégalais débute en 2020 avec une bonne nouvelle. Il ouvre son compteur de but dès son premier match de la nouvelle année. Et ceci lui permet de battre un record en Premier League.

Sadio et ses partenaires sont à 37 matchs d’invincibilité. Mais il reste loin derrière d’Arsenal 47 buts sans défaite en 2004, 2005 et les « Blues » de Chelsea, 40 buts en 2004, 2005 mais Liverpool reste le dauphin qui impose plus de points 97 points en premier en League l’année dernière.

La star sénégalaise Sadio Mané à presque plus marqué dans cette série d’invincibilité, avec 25 buts. Il est suivi de Mohamed Salah 19 buts et le Brésilien Roberto Firmino 10 buts.

Les arrières latéraux des Reds Arnold et Roberson ont délivré respectivement 17 passes décisifs et 13.

Le club italien AS Milan demeure la meilleure équipe en Europe avec58 matchs sans défaite suivi de Bayern Munich 53, et du FC Barcelone 43.

Ousmane Sow (Stagiaire)