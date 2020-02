Abdou Aziz Diakhaté, chauffeur de taxi clando de son état, et son acolyte Guélaye Cissé, passeront le reste de leur vie en prison. Ils ont été déclarés coupables, hier, par le président de la Chambre criminelle pour d’association de malfaiteurs, vol aggravé et viol. Ils avaient comparu devant la barre de la juridiction criminelle pour répondre des faits d’association de malfaiteurs, vol aggravé et viol