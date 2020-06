Perpet’ requise contre un garde du corps d’Issa Sall

Le procès des gardes du corps du PUR d’Issa Sall suite aux violentes affrontements meurtriers entre militants du PUR et ceux de BBY à Tambacounda, a été évoqué hier à la barre au tribunal de grande instance Le procureur, dans son réquisitoire, a requis la perpétuité pour le nervis Moustapha Ndiaye, qu’il considère comme coupable du meurtre. Selon lui, tout porte à croire que c’est lui le bourreau de Diop. En effet, dans un premier temps, ce dernier s’est confié à ses amis dont Ousmane Sidibé, pour lui dire qu’il a poignardé quelqu’un sans dire qui. Ensuite, on a retrouvé par-devers lui un couteau taché de sang et sur son boubou aussi, on pouvait apercevoir des particules de sang. Enfin, Moustapha Ndiaye n’a pas été constant dans ses déclarations ; tantôt il dit qu’il n’a jamais été sur les lieux, tantôt il dit qu’il y était, mais qu’il est resté dans la voiture.