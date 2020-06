PERSISTANCE DE SERIGNE MBOUP POUR L’INSTALLATION DES GRANDES SURFACES: L’euthanasie» de l’économie du Saloum

La volonté affichée par l’affairiste Serigne Mboup de Ccbm Groupe, d’inaugurer l’ère des grandes surfaces dans la Commune de Kaolack, ne peut que susciter, encore une fois, des réactions hostiles. Il est clair que l’ensemble des personnalités, masquées, encagoulées qui le soutiennent dans son projet, sont tous des fossoyeurs de la vie économique du Saloum.

Qu’ils se le tiennent pour dit : Nous n’accepterons pas que Kaolack et ses fils soient sacrifiés à l’autel du business personnel. S’ils ne se ressaisissent pas pour freiner leur boulimie pécuniaire déroulée sur le dos de la communauté, nous allons, sans hésitation aucune, les démasquer devant l’opinion publique nationale. Parce qu’il faut le dire, si cette volonté de Serigne Mboup se concrétise, nous assisterons à l’euthanasie de toute l’économie locale de cette ville carrefour où la quasi-totalité du secteur est portée par les commerçants, les ambulants et les autres acteurs de l’informel.

Aussi, nous interpellons les plus hautes autorités du Sénégal, nous alertons le Président de la République, son Excellence, Macky Sall, sur l’impérieuse urgence de revoir le décret de Me Abdoulaye Wade qui lui attribuait le « Cœur de ville » sur un plateau d’argent. Parce que depuis le départ des libéraux du Parti démocratique sénégalais (PDS) du pouvoir, sa famille politique originelle, toute l’exploitation de ce juteux cite n’a profité qu’à Serigne Mboup et à personne d’autre. Ni Kaolack, encore moins le reste du Sénégal dans sa globalité ne savent où sont passées les retombées de ce business aussi lucratif que scandaleux.

Aujourd’hui encore, Serigne Mboup tente une énième fois de rouler les populations de Kaolack, les autorités étatiques et l’opinion publique. Qu’en sera-t-il, si jamais ses manœuvres visant à capter la Mairie de Kaolack aboutissaient. Qu’il sache, avec ces souteneurs masqués, que notre détermination à combattre leur programme économique macabre sera à la mesure de leur cupidité. Vous êtes tous avertis…

Abdoulaye KHOUMA

Candidat à la Mairie de Kaolack