PERSONNAGES LES PLUS DÉTESTÉS DU FOOT: EL HADJI DIOUF 8E

Il y a beaucoup de personnages dans le football que les fans adorent détester. Qu’ils jouent pour une équipe rivale, qu’ils aient fait quelque chose de controversé dans leur vie personnelle, il y a beaucoup de méchants dans le football. Mais qui sont les personnes les plus détestées de ce sport? Le Magazine FourFourTwo a dévoilé le classement des 30 joueurs les plus détestés du monde. Un joueur africain figure dans le Top 30. Il s’agit de l’international Sénégalais El Hadj Ousseynou Diouf qui se classe à la 8e place sur les 30 personnages les plus détestés du foot.