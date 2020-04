Petrosen: Le DG et le PCA comme chat et chien

Le président du Conseil d’administration de Petrosen est à couteaux tirés avec le Directeur général. Non seulement il n’est plus légal avec la transformation de Petrosen en Holding, mais il n’aime pas le Directeur général Mamadou Faye, mais il lui met les bâtons dans les roues, se désole un cadre de la boîte. Et dernièrement, l’idée de mettre Gora Lô dans une direction très importante de Petrosen frais son bonhomme de chemin. Mais si cela se concrétise, ce serait la catastrophe…