Pib Sénégal : La croissance a baissé de 6,4% en 2018

Le taux de croissance du PIB réel qui était de 7,4% en 2017, a baissé de 6,4% en 2018. C’est ce qui ressort des comptes nationaux provisoires de 2018 et définitifs de 2017, de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).

Cette performance, en 2018, est imputable au maintien du dynamisme du secteur primaire, du secteur secondaire et du secteur tertiaire. En termes de contribution à la croissance du PIB, l’apport du primaire est de 1,1 point, le secondaire contribue à hauteur de 1,7 point et le tertiaire pourvoie 2,7 points. Ainsi la source précise que le secteur tertiaire demeure le moteur de la croissance économique compte tenu de son poids prépondérant et de son dynamisme. La croissance des taxes nettes sur les produits ressort à 6,9% en 2018, avec une contribution à la croissance du PIB de 0,7 point. Du point de vue des emplois, la consommation finale, principal emploi du PIB réel, affiche une progression de 4,2% en 2018, soit une décélération de 0,5 point par rapport à 2017. Ce ralentissement, explique-t-on, est en liaison avec le comportement des dépenses de consommation publiques et privées qui s’établissent respectivement à 3,9% et 4,3% en 2018, après 4,1% et 4,9% en 2017. Quant à la Formation brute de Capital fixe (FBCF) des agents économiques, elle progresse moins vite en 2018 qu’en 2017. En particulier, la FBCF publique a enregistré un repli de 3,1% en 2018, imputable à la baisse des investissements dans les infrastructures sportives. De même, la FBCF privée a ralenti. S’agissant des échanges extérieurs, ils sont caractérisés par un repli du taux de croissance des importations en volume et une augmentation du rythme de progression des exportations en volume. Toutefois, le déficit du solde extérieur des biens et services en valeur s’est dégradé.

Le revenu national disponible brut continue sa progression

Pour ce qui est du Revenu national disponible brut (RNDB), il s’est élevé à 13 715 milliards de FCFA, soit une augmentation de 5,6% par rapport à 2017. Le RNDB par tête a progressé de 2,3% en 2018 pour se situer à 872 mille FCFA. Concernant la consommation finale en valeur, elle a progressé moins vite que le RNDB. Dans ces conditions, note l’ANSD, le taux d’épargne nationale s’est établi à 23,4% du PIB, après 22,5% en 2017. En effet, le niveau général des prix, mesuré par le déflateur du PIB, s’est déprécié de 0,5%, après un renchérissement de 6% en 2017. Ce repli est en liaison principalement avec la baisse des prix des produits du secteur primaire. D’après l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, le secteur informel contribue le plus à la création de richesses au sein de l’économie nationale. En 2018, il réalise à lui seul 46,2% de la valeur ajoutée globale de toute l’économie. Il est suivi par le secteur moderne qui a contribué à hauteur de 34,2% et enfin les ménages purs ont participé pour 10,9%.

