Pikine : Une fillette de 7 ans violée

O. Mb est poursuivi pour viol sur une fillette âgée de 07 ans répondant aux initiales de N. Th. S. Le suspect a été arrêté par les limiers du Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails à la suite d’une plainte de la marraine non moins homonyme de la gamine. Selon L’As, tout serait parti d’une visite de la fillette chez sa mère vendredi dernier pour se tresser. A son retour, elle se plaint de douleurs au niveau de ses jambes. Pressée de question par sa marraine, elle avoue avoir été amenée de force par le sieur O. Mb qui l’aurait violée.



Dès le lendemain, son homonyme l’a conduite au Centre de Santé Dominique. Le rapport médical indique qu’il n’y a pas eu de défloraison, mais un léger trauma. Munie du certificat médical, la dame porte plainte à la Police de Guinaw Rails contre O. Mb pour viol et détournement de mineure. Le mis en cause a nié les faits et se dit victime d’une cabale parce que la maman de la petite était son ancienne petite amie et qu’il l’a larguée. Malgré ses dénégations, il est déferré au parquet pour viol.