PLASEPRI : Zahra expose le dispositif de financement

Dans le cadre de la vulgarisation du PLASEPRI, il est prévu une tournée dans le département de Dakar pour sensibiliser les autorités administratives et locales, les institutions financières et locales, etc. Ainsi, le Ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a présidé un comité départemental de développement.

Après Guédiawaye et Pikine, Zahra Iyane Thiam, Ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, a présidé, hier à Dakar, un comité départemental de développement pour vulgariser et partager avec les acteurs à la base, le dispositif de financement et d’assistance technique de la PLASEPRI (Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie. S’exprimant à cette occasion, elle a soutenu que le secteur de la Microfinance au Sénégal est très dynamique. A l’en croire, au niveau du département de Dakar, on dénombre 53 Systèmes financiers décentralisés, pour un total de membres/clients estimé à 2 261 179. « En 2019, ces institutions ont distribué 316 254 727 747 FCFA de crédit et en n’ont collecté 230 318 548 806 FCFA. Ces belles performances montrent à suffisance que la Microfinance est une solution alternative à l’accès aux financements, surtout pour les plus vulnérables, dès lors qu’il permet de participer au relèvement du faible niveau de bancarisation strict (18,97%). Il apparait ainsi comme un vecteur efficace pour renforcer l’inclusion financière, favorisant un accès d’un plus grand nombre d’agents économiques à des services financiers diversifiés et à moindre coût », a-t-elle dit. Par ailleurs, dit-elle, il conviendra d’accentuer la lutte contre les inégalités sociales à travers l’accessibilité et la qualité des produits et services financiers offerts. « Pour faire face à ces préoccupations, l’Etat du Sénégal, en partenariat avec la République d’Italie et l’Union Européenne, a mis en place la PLASEPRI », a-t-elle expliqué, avant de dire qu’il s’agit d’une plateforme d’appui qui vise le soutien à la création et le renforcement des Petites et Moyennes Entreprises locales, et favoriser l’investissement, au Sénégal, de nos compatriotes de la diaspora, en particulier ceux établis en Italie. Selon elle, une telle vision suppose, pour sa matérialisation, l’accès du secteur privé à des services financiers adaptés ; ce qui constitue la principale mission du Programme PLASEPRI dont la stratégie d’intervention est articulée autour de trois composantes essentielles, à savoir : la ligne Microfinance ; la ligne PME ; le volet Assistance technique. Cette vision est en parfaite cohérence avec le Plan Sénégal émergent (PSE) dont l’un des objectifs est de satisfaire la demande sociale, à travers l’amélioration des conditions de vie des populations, pour une croissance forte, saine, durable et inclusive. Pour y arriver, les défis suivants devront être relevés : le renforcement de la concertation entre acteurs ; l’augmentation des capacités d’intervention technique et financière des SFD ; l’amélioration significative de l’offre de services et de produits financiers au profit des jeunes, des femmes et des ruraux ; la promotion de la microfinance islamique, la promotion de la finance digitale ; l’amélioration de la culture financière des populations. S’adressant aux porteurs de projets, il a déclaré : « je vous exhorte vivement à choisir un modèle d’entreprendre à même d’augmenter les capacités de répondre aux critères du programme, et éviter ainsi les difficultés supplémentaires qui accompagnent une entreprise individuelle de nos jours ».

Cheikh Moussa SARR