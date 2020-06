PlayStation 5 : Sony dévoilera ses nouveaux jeux le 11 juin

Cet événement avait été reporté pour laisser place aux mouvements de protestation qui ont suivi la mort de George Floyd lors de son arrestation par la police.

La semaine dernière, Sony avait choisi de reporter son événement prévu pour présenter les nouveaux jeux de sa prochaine console PlayStation 5, dont le lancement est prévu pour la fin de l’année. La firme nippone avait expliqué qu’elle voulait « permettre à des voix plus importantes de se faire entendre » alors que des gens du monde entier protestaient contre le meurtre de George Floyd lors de son interpellation par la police de Minneapolis (Minnesota, Etats-Unis) et plus généralement contre les violences policières.

Sony vient d’annoncer la nouvelle date pour cette présentation : le 11 juin, à partir de 22 heures (heure française). La retransmission se fera via son site officiel PlayStation ainsi que sur ses chaines officielles YouTube et Twitch. L’entreprise recommande aux téléspectateurs d’utiliser des écouteurs pendant l’émission, car elle a fait « un travail audio sympa ».

Sony prend position pour le mouvement Black Lives Matter

La semaine dernière, le PDG de Sony PlayStation, Jim Ryan, a déclaré à nos confrères de CNET.com que ce n’était « pas le moment de faire la fête » alors que les mouvements de protestation se multipliaient à travers le monde. La division PlayStation de Sony s’est engagée à verser un million de dollars à des causes qui soutiennent la communauté noire.

Dans le même temps, Jim Ryan a reconnu que l’argent et le temps ne sont pas les seules choses qui permettront de résoudre les problèmes soulevés par les manifestants. La diversité des voix est également importante. Et c’est un problème dans l’industrie du jeu vidéo, où les dirigeants de PlayStation, de l’équipe Xbox de Microsoft, d’Activision Blizzard, d’Electronic Arts, de Take-Two Interactive, d’Ubisoft, de Bethesda et de Zynga sont tous des hommes blancs. « Il faut parvenir à insuffler le changement sous tous les angles : changer les mentalités, changer la culture, changer les processus et y consacrer davantage de ressources », a-t-il déclaré.