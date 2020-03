Plus de 30.000 morts dans le monde

Au moins 640.778 cas d’infection, dont plus de 30.000 décès, ont été officiellement déclarés dans 183 pays et territoires depuis l’apparition de la pandémie en décembre en Chine, selon un décompte de l’AFP à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT. En Europe, ce sont plus de 21.330 personnes qui ont succombé en raison du Covid-19. La Chine continentale compte 3.295 morts pour 81.394 cas, l’Iran 2.517 morts pour 35.408 cas, la France 2.314 morts pour 37.575 cas. Le Royaume-Uni a passé la barre des 1.000 morts avec 260 nouveaux décès en une seule journée.