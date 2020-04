Plus de 55000 morts aux USA

Les Etats-Unis sont le pays le plus fortement impacté par le coronavirus, aussi bien en nombre de contaminations qu’en nombre de décès. Au total, le pays a enregistré près de 1 million de cas de Covid-19, et plus de 55 000 morts depuis le début de l’épidémie, dont 1.330 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. Ce bilan journalier est en baisse après la hausse de la veille (2.494 morts supplémentaires). C’est la ville de New-York qui est la plus endeuillée des USA avec plus de 15 000 décès des suites de la maladie.