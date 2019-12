Plus d’un demi-milliard volé à la Banque agricole

Un scandale financier éclabousse la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas) devenue la Banque agricole. L’OBS qui parle de l’affaire renseigne que 596 millions ont été pompés des caisses de l’agence bancaire sise à Louga. Cinq agents ont été arrêtés et envoyés en prison. L’affaire a été appelée hier à la barre du tribunal de Louga. Ils sont visés les délits de détournement de deniers publics, d’abus de confiance, faux et usage de faux en écritures priées de banque, blanchiment de capitaux… Le Parquet a requis des peines de 5 ans contre les mis en cause. Le chef d’agence, qui a pris la fuite écope d’une peine de 10 ans. Le Procureur a également lancé un mandat d’arrêt international contre le fugitif.