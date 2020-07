(FILES) In this file photo taken on March 6, 2017 Papa Massata Diack, son of former president of the International Association of Athletics Federations (IAAF) Lamine Diack, speaks during an interview with AFP. Papa Massata Diack, son of former IAAF President Lamine Diack, asked for the postponement of their trial for doping corruption in Russia, which begins on June 8, 2020 in Paris, the Senegalese lawyers being unable to travel due to the closure of the borders, according to several sources on June 4, 2020. / AFP / SEYLLOU

PMD brise le silence Le fils de Lamine Diack, l'ancien patron de l'athlétisme mondial au cœur d'un scandale de corruption, brise le silence. Au cœur des soupçons de corruption sur fond de dopage russe et de détournement de millions d'euros des sponsors, il a toujours échappé à la justice française : Papa Massata Diack, le fils de l'ancien patron déchu de l'athlétisme mondial Lamine Diack, parle pour la première fois de cette affaire. Ecoutez !

