Pôle urbain de Diamniadio : « L’état d’avancement des travaux est de 80% »

Le Coronavirus ne freine pas les travaux d’aménagement paysager de la Place de l’Emergence du pôle urbain de Diamniadio. Le Ministre Diène Farba SARR, Délégué général de la DGPU est venu s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « ville durable » exécuté par l’Agence de Développement Municipal (ADM) et réalisé par l’entreprise chinoise Henan Chine.

Les travaux ont démarré au début du mois de février 2020 et connait un taux d’exécution très satisfaisant au vu de la date d’achèvement qui est prévue pour la mi-mai 2020.

Concernant les travaux du programme d’urgence d’aménagement intégré de la voirie primaire et des réseaux divers du pôle urbain de Diamniadio, les travaux de débroussaillage et de décapage pour les réseaux enterrés ont été exécutés, les excavations du réseau d’eau usée sont réalisées à hauteur de 65,99% sur la rue 35, et à 70,48% et 50,75 sur les rues 32 et 30.

Les excavations du réseau d’eau pluviale sont réalisées à hauteur de 35,37% sur la rue 35, et à hauteur de 62,47% et 25,385 respectivement sur les rues 32 et 30.