Politique: Dr Abdourahmane Diouf quitte Coalition Aar Sénégal

Le leader du parti Awalé vient de divorcer avec la coalition Alternative pour une Assemblée de Rupture qui avait été mise en place dans le contexte des élections législatives de juillet dernier. Selon Dr Abdourahmane Diouf cette coalition se limitait juste à ces élections des représentants du peuple à l’assemblée. Donc, il est temps de reprendre les activités du parti même si, les relations avec ses désormais anciens alliés sont toujours maintenues.

L’ancien membre du parti Rewmi d’Idrissa Seck vient d’annoncer son détachement de la coalition Aar Sénégal. Une information confirmée lors de son passage sur la Rfm où il n’a pas manqué d’aborder d’autres sujets notamment les élections de février 2024. Ce dernier fera même face à la presse le 30 octobre prochain pour donner le nom du candidat qu’il compte soutenir aux présidentielles de 2024.

Aprés son échec durant les législatives, Dr Abdourahmane Diouf ne souhaite pas revivre la même situation en 2024 et a commencé pour l’avancé de son Parti « on y travaille depuis très longtemps, on y travaille depuis le premier jour de la création d’Awalé, qui va d’ailleurs fêter son premier anniversaire le dimanche 30 octobre » fait-il savoir. Ce dernier déclare qu’il ne cache pas ses ambitions pour les prochaines élections présidentielles. Son parti devrait pouvoir présenter un candidat à l’élection présidentielle. Le dimanche 30 octobre prochain, qui est le premier jour de l’anniversaire de notre parti, nous allons faire une déclaration à la presse fait -il savoir.

Pour rappel Aar Sénégal s’était positionnée comme une alternative à l’offre politique actuell membre de l’opposition, Aar a été taxée de rouler pour le pouvoir. Ousmane Sonko avait déclaré que Thierno Alassane Sall et les siens ont été financés par le pouvoir. Lors de l’installation du Bureau de l’Assemblée nationale, la démarcation a été accentuée. En effet, Thierno Alassane Sall, entré à l’Hémicycle à la faveur du plus fort reste, choisit d’être un député non inscrit. Ce qui contribue à réduire les chances des groupes de l’opposition à gagner le Perchoir. La division pourrait être accentuée avec le vote prochain du projet de loi de finances. En effet, si l’opposition ne fera aucun cadeau au pouvoir quitte à bloquer le budget des institutions de la République, on imagine mal Thierno Alassane Sall y participer.