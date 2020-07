Pollution et boulimie foncière: Frapp Richard Toll grince les dents contre la CSS (communiqué)

RICHARD TOLL ÉTOUFFE ET VEUT RESPIRER !

Après notre première déclaration, les femmes de Bountou-Bak ont crié leur ras-le-bol et dénoncé leur enclavement par les barrières de la CSS.

Ce village de pêcheurs et d’agriculteurs, au bord du Lac de Guier, a toujours coexisté paisiblement avec de grandes exploitations agricoles antérieures à l’implantation de la CSS. Mais l’ogre foncier a étendu ses domaines jusqu’au bord de l’eau avec des délibérations de maires corrompus partout dans le département de Dagana. Les habitants du village de Bountou Bak sont coincés au bord de l’eau par les barrières de Mimran, et leur sortie est soumise au contrôle de sa « police » armée.

Bountou Bak, village sans école ni case de santé est coupé du reste du monde. Guidakhar risque le même sort de l’autre côté à Rd toll.

Ailleurs, dans le département, surtout à Mbane, les éleveurs peulhs souffrent de menaces, arrestations et bagarres avec la « police » de Mimran qui contrôle les pistes de passage, là où elles existent encore. Mais ce n’est pas seulement en campagne que Mimran étouffe et empêche de circuler. A Rd Toll, surtout à Ndiangué et à Ndiaw, jusque dans les chambres de l’hôpital, la CSS pollue et empêche de respirer. Les canaux à ciel ouvert traversent la ville et charrient des maladies hydriques. Certaines rues de Thiabakh sont » bitumées » avec des déchets liquides de cannes puantes.

A Ndiangué et Ndiaw, dans tous les coins et recoins de rd toll, c’est la pollution de l’air, du sol, des eaux. C’est la poussière de « bagasse » et le bruit infernal des chaudières du 18e siècle.

A Ndiangué et Ndiaw, les masques sont portés avant la covid-19.

Mais pour certains drones politiques, Mimran c’est le développement.

A ces drones nous demandons : Où est le respect de notre droit à un environnement saint ?

Non, vous ne pouvez empêcher FRAPP Richard TOLL et l’ancien PCR de Mbane d’avancer dans leur combat de rétablissement de la justice. L’eau et la terre sont actuellement des richesses pour le walo, il faut arrêter leur bradage.

Nous sommes debout à côté de la population pour le même combat contre les méthodes coloniales des petits fils de Faidherbe. Méthodes qui visent à transformer tous les agriculteurs en ouvriers agricoles.

La spoliation et l’accaparement des terres a commencé avec la CSS mais elle n’est pas seule dans ce registre, il y’a d’autres entreprises comme SENEGINGA, mais aussi des puissances politiques et financières qui avaient bénéficié de terres pour la GOANA et d’autres après l’échec de SEN HUILE. Le deal des terres du walo c’est des milliards sans peine alors que des milliers de jeunes en cherchent pour faire de l’agriculture.

Nous appuyons la lutte des conseillers contre le parcours sportif (nous y reviendrons), c’est fini l’ère des menaces et des chantages, les citernes d’eau et autres bricoles ne sont que de la poussière par rapport aux milliards, de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) que la CSS doit observer à l’égard des 8 collectivités du département.

FRAPP RICHARD TOLL APPELLE TOUS LES ÉLEVEURS DE MBANE COMMUNE, LES PÊCHEURS DE BOUNTOU-BAK ET LA JEUNESSE DU WALO A UN ÉLARGISSEMENT DU FRONT CONTRE TOUTES LES FORMES D’INJUSTICES DANS LE DÉPARTEMENT DE DAGANA.

DE L’AIR S’IL VOUS PLAÎT MONSIEUR MIMRAN, RICHARD TOLL VEUT RESPIRER !

Le secrétariat exécutif national.

Fait à Dakar, le 02 Juillet 2020.