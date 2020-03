Port vestimentaire: Macky et sa femme cités en modèle

Mandaté par le chef de l’Etat Macky Sall, à la 39e Ziarra Annuelle de Ndoumga Ouro Alpha de Thierno Cheikh Youmakane Ly, le ministre de la justice Me Malick Sall s’est dit satisfait de la déclaration du Khalife, qui a pris l’exemple du Macky et sa femme comme valeur sur le point de vue de l’habillement.

» Ce qui m’a beaucoup fait plaisir, c’est le conseil qu’il donne aux sénégalais en prenant l’exemple et sur le chef de l’Etat et sur la première Dame Marième Faye Sall au niveau de l’habillement », a d’emblée déclaré le ministre de la justice, Me Malick Sall. Pour le Khalife, dit-il, le chef de l’état et la première dame, sont un exemple en matière vestimentaire pour le Sénégal. « On n’a jamais vu la première dame mal habillée ou habillée incorrectement. Le président également c’est de la même façon. Moi en tant que représentant du chef de l’Etat, je ne peux qu’être satisfait de ce constat d’entendre un chef religieux (Ndlr : Thierno Mamadou Lamine) tenir un tel discours », constate Me Sall. Et de poursuivre : « Si c’est quelqu’un d’autre, on pourrait ergoter mais si ça vient de ce marabout tout le monde sait que ce marabout ne dit que ce qu’il pense, ne dit que ce qui est conforme à la parole de Dieu. Donc j’en suis totalement content ».

Le garde des Sceaux sollicite des prières contre le coronavirus

L’Afrique est le continent qui est le moins touché. Un premier cas de Coronavirus a été découvert au Nigéria, il y a juste une semaine. Pour parer à cette pandémie, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, a sollicité des prières auprès du Khalife de Ndoumga Ouro Alpha, Thierno Mamadou Lamine pour que le coronavirus n’arrive pas au Sénégal. Car pour le ministre de la Justice, le Coronavirus commence à devenir une calamité internationale. « Ca commence à devenir une calamité internationale, au début c’était la Chine mais maintenant c’est dans le monde entier. Jusqu’à présent l’Afrique était épargné, mais dernièrement l’Afrique est atteint, donc il faut prendre les précautions », constate, le garde des Sceaux ».

Objectivement, ajoute-il, « devant ce genre de pandémie, on a plus besoin de se remettre au bon Dieu et à prier. Et c’est pour cela que j’ai sollicité après la ziarra de Ogo, aux chefs religieux de prier. Comme je l’ai fait là-bas, j’ai demandé de prier pour le Sénégal. Demander Dieu de nous préserver de cette calamité. Dieu miséricorde protège les citoyens qui sont à l’étranger ».