Poses cils, ongles, tatouages: Le business autour de l’arsenal de séduction

Dans le but de se faire belles, les femmes sénégalaises utilisent toutes sortes d’astuces. Au-delà de la dépigmentation et de la chirurgie esthétique, les poses cils, ongles, le tatouage montent en vedette.

La beauté est le souci premier des femmes sénégalaises. Sur ce, certaines d’entre elles font recours à l’utilisation de tout un arsenal de séduction pour être appréciées et considérées. Le regard de la société, les réseaux sociaux les obligent à une transformation.

Khady Gueye, une jeune fille de petite taille, trouvée au marché Petersen, confie : « Je n’ai jamais fait de tatouage, car pour moi cela relève de la beauté artificielle. Or, chaque femme doit s’habituer à accepter sa mise naturelle. » Selon elle, les femmes pensent que sans cet arsenal, elles ne pourront vivre en harmonie dans la société.

A Petersen toujours, des filles sous couvert de l’anonymat, ont témoigné que le fait de poser des cils ou des ongles n’est pas un geste anodin. “Nous le faisons juste pour rendre heureux notre conjoint, sans pour autant calculer les risques. C’est vrai qu’il existe des professionnels, mais ces astuces ne sont pas à la portée de toutes”, dit une autre dame. Sans parvenir à convaincre Khady Gueye. « Vouloir plaire à tout le monde, c’est ne pas plaire à soi-même. La beauté est relative, ce qui peut être beau pour moi, peut ne pas l’être pour l’autre. Donc il faut avoir confiance en soi, tout en acceptant la volonté divine. Être belle ne revient pas à ressembler à des stars ou des célébrités, il ne faut pas se préoccuper du regard ou de l’avis des autres », persiste-t-elle.

Plus loin, au marché Sandaga, des ruelles obstruées par des véhicules, des commerçants installés sur des tabourets. Nous sommes à « Roukhou disquette » (Ndlr : le coin des jeunes filles). Abdou Ndiaye s’active dans le tatouage depuis 4 ans. « Parfois, on est confronté à des difficultés. On peut tomber sur de mauvais produits sans nous en rendre compte. Ce qui occasionne des effets secondaires », met-il en garde. À la question de savoir si les produits sont abordables sur le marché, il avance que « pour la pose des ongles, le prix varie selon les choix de la cliente. C’est de 2000 à 15 000 FCFA. Le travail est plus rentable en période de fête où les recettes trustent les 50 mille francs par jour. Le tatouage également se monnaye entre 500 et 5000 FCFA, en ce qui concerne les produits à courte durée. Pour l’original, c’est à partir de 3000 jusqu’à 50 000 FCFA.»

ASTOU MALL