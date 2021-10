Pots-de-vin: Moustapha Sy porte plainte

Serigne Moustapha Sy annonce une citation directe contre Cheikh Abdou Bara Doly, qui avait affirmé que le guide religieux avait reçu des pots-de-vin lors de la présidentielle 2019. L’annonce a été faite, ce dimanche, par Cheikh Ahmed Tidiane Youm.

“C’est une diffamation grossière et je peux vous dire qu’on lui a donné une sommation interpellative et sa réponse nous a fait rire. Il a dit qu’il avait donné son avis. Mais ce qu’il oublie c’est qu’on ne laissera plus personne ternir l’image de Serigne Moustapha Sy”, a fait savoir le responsable national de la stratégie et de la vie politique du PUR.

Il n’est plus question pour PUR de laisser passer certains propos. Le Chef religieux compte bien laver son honneur en justice. “On ne laissera plus personne ternir l’image de Serigne Moustapha Sy. La citation directe est prête. On attend juste le moment opportun pour la lui adresser”, a indiqué le responsable politique.