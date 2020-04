Pour concurrencer Zoom, Google Meet devient gratuit

Jusque-là réservé aux entreprises, Meet veut séduire le grand public confiné avec de la visioconférence pouvant rassembler 100 personnes.

Les géants de la Silicon Valley contre-attaquent. Face au succès phénoménal de Zoom sur la visioconférence en pleine crise du coronavirus, qui a multiplié par 30 son nombre d’utilisateurs quotidiens pendant le confinement (de 10 millions à 300 millions), Facebook a dévoilé Messenger Rooms la semaine dernière. Ce mercredi, c’est Google qui sort l’artillerie lourde : son service Meet, qui était jusque-là payant et réservé aux entreprises, va devenir gratuit et accessible à tout le monde. Le déploiement doit commencer lundi prochain et sera étalé sur plusieurs semaines. Meet remplacera progressivement le chat vidéo Hangouts, qui n’avait pas vraiment évolué depuis plusieurs années.

Concrètement, avec Google Meet, le grand public aura accès, sur ordinateur, iOS et Android, à :

de la visioconférence jusqu’à 100 participants

un affichage « mosaïque » qui permet de voir 16 personnes à la fois

des sessions d’une durée illimitée pendant le coronavirus (qui seront limitées à une heure après le 30 septembre)

la possibilité de partager son écran pour faire une présentation

des sous-titres en temps réel grâce à l’intelligence artificielle

Google insiste sur la sécurité

« Zoombombing » (intrusion de personnes non invitées), fuite d’identifiants sur le « dark Net », enregistrements piratés, données partagées automatiquement avec Facebook… Le succès de Zoom s’est accompagné d’une liste interminable de polémiques sur la vie privée et la sécurité. La start-up a présenté ses excuses et embauché l’ancien patron de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, pour revoir de fond en comble ses pratiques.