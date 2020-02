Pour éviter tout piratage, mettez vite à jour Chrome !

La version 80 de Chrome est en ligne, et il est impératif de l’installer puisqu’elle corrige trois failles de sécurité, dont une déjà exploitée par des pirates. Cette mise à jour critique concerne les utilisateurs de Chrome sous Windows, Mac et Linux.

64 % dans le monde, et 57 % en France : c’est la part de marché de Chrome, et forcément, comme tout bon logiciel populaire, le numéro 1 des navigateurs est la cible des pirates. Surtout lorsqu’il intègre trois failles…

C’est ce qu’a découvert Google le 18 février dernier : trois vulnérabilités, dont une de type zero-day, qui était déjà exploitée par des pirates. L’éditeur de Chrome n’a pas donné plus de détails sur l’exploitation en cours de la faille, ni si des utilisateurs avaient été touchés. En revanche, on sait qu’elle était liée à V8, le composant de Chrome chargé du traitement du code JavaScript. Un bug entre la demande d’une application et son exécution dans le navigateur, et c’est une brèche pour un pirate pour exécuter du code à distance.