Pour une large victoire de BBY EN 2024: Les 5 départements de Dakar exhortent Macky à renforcer la consolidation de l’unité de la grande coalition

Ce sont les militants des cinq (5) départements de Dakar de la coalition Bby qui ont publié hier une résolution en vue de faire bloc autour de Macky Sall. Ils l’ont invité à consolider l’unité de la grande coalition de la majorité en vue de la présidentielle de 2024 pour une large victoire.

Dans une résolution dont copie nous est parvenue, les responsables militantes et militants des partis membres de Benno Bokk Yakaar « réunis en Assemblée générale des cinq départements de la Région de Dakar, Keur Massar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye, et Dakar exhorte Macky à renforcer la consolidation de l’unité de la grande coalition de la majorité. »

En effet, considérant que le Président Macky Sall, par ses réalisations inédites à travers les 3 axes du PSE a transformé structurellement, économiquement et socialement aussi bien le Sénégal de l’intérieur que Dakar, la région capitale au grand bénéfice des populations, que les résultats extraordinaires dans les 3 axes du PSE en termes et d’infrastructures routières ( routes, ponts, autoroutes, autoponts, ports et aéroports…) les 5 départements lui renouvelle tout leur soutien, leur confiance et leur attachement. « Nous lui rappelons avec force, solennité et détermination notre engagement pour le respect des décisions qu’il prendra pour le compte de notre coalition et de son avenir, notamment le choix du candidat devant porter nos couleurs à l’élection présidentielle du 25 février 2024 », ont-ils écrit.

Selon ces responsables, le leadership du Président Macky Sall et son action diplomatique maintes fois couronnée de succès aux plans continental et mondial ont consolidé et renforcé le rôle et la place du Sénégal dans le concert des nations, témoignant ainsi, de son profond attachement à notre pays et à son devenir prouvent que « sa décision historique de ne pas présenter sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024, confirme son courage, sa grandeur et sa dimension de figure historique de l’histoire de notre nation, de l’Afrique et du monde.

Nous appelons tous les militants et responsables à la mobilisation permanente dans la solidarité et l’esprit d’équipe en vue d’une large victoire de notre Coalition en février 2024. »

MOMAR CISSE