Pourquoi un mode de confinement régional ou départemental ?

Pourquoi ne pas réfléchir à un mode de confinement régional ou départemental ? Tout déplacement d’une contrée à une autre devra être justifiée et autorisée selon la législation mise en vigueur dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.

Installer des cellules du comité national de lutte contre le Covid 19 dans toutes ces zones confinées, les doter des moyens adéquats et proportionnels.

Solliciter les sociétés privées et nationales installées dans ces localités dans le cadre de la RSE.

Impliquer les chefs religieux et coutumiers dans le processus de sensibilisation afin de relever le défi de la prévention « participative». Il est désormais avéré que la majorité de nos compatriotes sont plus réceptifs et « obéissants » à leurs messages et directives. Autant donc en faire des partenaires et alliés, plutôt que des adversaires, ne serait-ce que le temps que prendra la gestion de cette crise.

Réquisitionner l’armée et la déployer progressivement, parcimonieusement dans le déroulement, l’application, le suivi et le respect strict des directives nées de toutes ces mesures, en amont comme en aval. Le tout dans une dynamique préventive, dissuasive et répressive en finalité.

J’ai toujours pensé que nous devrions trouver des solutions endogènes basées sur nos propres réalités socio-culturelles, aux problématiques exogènes. La Chine, la Russie, les USA, les Coréens, Le Royaume Uni, l’Italie, la France essaient d’apporter la riposte adéquate AU MÊME ENVAHISSEUR avec des variantes adaptées à leurs modes de vie. Il devra en être de même pour nous. Le confinement tél que régi et instauré (péniblement d’ailleurs) en Europe par exemple, est inimaginable dans le contexte socioéconomique Africain. Avec toute la bonne volonté de nos dirigeants, il serait utopique et immense source de perte de temps de penser à sa matérialisation, à fortiori, son efficacité.

Ce n’est donc que dans une logique inclusive, en activant tous les leviers de cette formidable machine que constitue la nation Sénégalaise, que le bruit du vrombissement de ses moteurs fera reculer le « monstre »

L’État, les chefs religieux, le personnel médical, les forces de sécurité ne viendront jamais seuls à bout de cette pandémie.

Ensemble nous vaincrons !!! RESPECT CHEZ VOUS !!!

Primso FAM