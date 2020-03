PR DAOUDA NDIAYE SUR LE COVID-19 AU SENEGAL : « LA SITUATION EST GRAVE ET CRITIQUE »

Invité sur le plateau du « Grand Oral » de Rewmi Fm, le Pr Daouda Ndiaye, Chef du Service de Parasitologie-Mycologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar alerte sur la gravité du Coronavirus au Sénégal. « La situation est grave d’autant plus que les écoles et aéroports sont fermés. On doit s’attendre à tout. S’il y a des chômeurs, ils seront multipliés par X. Si on vous dit de ne pas aller à la prière, c’est la situation sanitaire qui l’impose La situation sera maîtrisable à condition que les conditions édictés soit respectées », a-t-il avisé. Le toubib, d’aouter : « chaque Sénégalais est potentiellement porteur du virus, qu’il soit porteur sain ou porteur symptomatique, qu’il soit malade ou en phase d’incubation. Il ne faut attendre qu’on ait 100 cas pour dire que la situation est grave. »