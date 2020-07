Premier League: Henderson élu meilleur joueur, Sadio Mané 3e

Le capitaine de Liverpool a été sacré joueur de l’année par le collège des journalistes anglais.

Le capitaine du champion d’Angleterre Jordan Henderson, 30 ans, a été sacré joueur de l’année lors du vote annuel des journalistes de la FWA (Football Writers’ Association). « Aussi reconnaissant que je puisse l’être, je ne peux pas l’accepter pour moi tout seul, a réagi le milieu de Liverpool. Je dois beaucoup à tant de gens, mais surtout à mes coéquipiers actuels, qui ont été incroyables et le méritent autant que moi. »

Ses coéquipiers Virgil van Dijk et Sadio Mané, ainsi que Kevin de Bruyne (Manchester City) et Marcus Rashford (Manchester United), complètent le top 5 des journalistes.

𝗢𝘂𝗿 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 🤩@JHenderson has been named @theofficialfwa's Player of the Year 👏👏#FOTY20 pic.twitter.com/ie0mOJXofA

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020