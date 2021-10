Premier League: Sadio Mané reçoit un précieux cadeau pour ses 100 buts

New Balance offre une nouvelle paire de crampons à Sadio Mané. Toujours équipementier officiel de l’attaquant de Liverpool, sa marque de chaussure vient de lui offrir une nouvelle paire en guise de cadeau pour ses 100 buts marqués en Primer League.

Sadio Mané est un enfant bien gâté par les dieux du foot. Actuellement au sommet de son art, l’enfant de Bambali ne cesse de performer en Primer League. Alors que Nike a déjà pris ses quartiers à Liverpool, New Balance est toujours aux cotés de l’international sénégalais et vient même de lui offrir une nouvelle paire signature pour avoir marqué son 100e but en Premier League.

C’est sur son compte Instagram que l’attaquant sénégalais a dévoilé son cadeau ” Merci à New Balance pour ce cadeau spécial. Fier de mes 100 buts en Premier League. Plus à venir Incha’Allah ! “, a-t-il laissé entendre. New Balance veut marquer le coup en affirmant son statut de partenaire de l’un des meilleurs joueurs du monde et montrer à tous qu’elle est toujours vivante sur le marché des crampons.

Depuis un peu plus de trois ans maintenant, Sadio Mané est un joueur sous contrat avec New Balance, un partenariat qui a fait du joueur sénégalais, l’égérie principal de la gamme Furon. Pourtant malgré de nombreux coloris, Sadio Mané qui n’est pas un collectionneur de crampon, continue de choisir de choisir ses chaussures et de porter dans anciens coloris. Reste à savoir maintenant si le joueur va les porter.