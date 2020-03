Premier Sénégalais bon teint atteint : La fin des stéréotypes sur le coronavirus

Un Sénégalais originaire de Touba et vivant en Italie, a été testé positif au coronavirus hier. Il était venu pour les besoins du Magal de Porokhane et n’a pu s’y rendre du fait de sa maladie.

Une situation qui, brusquement, met fin aux rumeurs et stéréotypes sur la maladie.

En effet, jusqu’ici, seuls des ressortissants étrangers vivant au Sénégal avaient été atteints. Il est heureux d’ailleurs de constater que deux cas ont été guéris et qu’il n’y a pas encore de décès malgré le fait qu’une femme de plus de 80 ans a été testée positive.

Alors, le fait qu’aucun Sénégalais de souche n’ait été encore touché, avait fait circuler des rumeurs persistantes sur la maladie.

Il était souvent dit que ceux qui avaient la peau noire étaient épargnés et que le virus ne pouvait pas se développer sous des températures de plus de 30 degrés.

Or, il se trouve qu’il fait actuellement très chaud à Touba, que le malade arrivé depuis le 05 mars, a eu le temps de sa maladie. Et que sa peau noire ne lui a pas été d’un grand secours au niveau du stade de la contamination.

Toutes choses et bien d’autres qui doivent pousser les uns et les autres à redoubler de vigilance face à la maladie et à ne pas baisser la garde.

Avec la superstition ambiante dans notre pays et les croyances à des pratiques magico-fétichistes et à une forme de protection mystique généralisée, beaucoup croient être hors de tout danger.

Une croyance ancrée dans notre psychisme collectif et qui fait que nous bravons souvent le danger avec beaucoup d’insouciance. Ceux qui ont des allumettes autour de la taille, dans la voiture, le sac et ailleurs comme à la maison, se croient immunisés même contre la mort.

Cette logique, percevable chez les lutteurs lors de leurs combats, est en réalité une pratique quotidienne de tout un peuple qui développe des réflexes anciens, ancrés dans notre société depuis la nuit des temps.

L’arrivée de l’Islam et du Christianisme n’a nullement modifié cette relation avec Dieu où avec les ‘’dieux’’. Le croyant musulman et même catholique entretient un ancrage important dans ses pratiques mystiques. On touche à sa bouteille le matin, on récite ses versets, on fait des incantations et autres pratiques de ce genre, dans le souci d’être ‘’protégé’’, qu’importe par qui, contre des maux ou maladies comme le coronavirus.

Il ne s’agit nullement, dans cette chronique, de remettre en cause une quelconque tradition ou croyance. Chacun peut croire en qui il veut et en ce qu’il veut. C’est personnel et privé.

Mais, il s’agit de rappeler le fait que nous devons tous adopter des comportements rationnels selon un protocole tracé face à une maladie dangereuse, en plus de croire à sa protection mystique.

Personne n’est à l’abri. Et cette vérité, nous devons tous l’intégrer. C’est pourquoi, l’attitude la plus sage si l’on vient d’un lieu à risque, est de consulter à la moindre manifestation de symptômes.

Le fait de rester chez soi et de consulter des charlatans expose l’entourage, et notamment la famille, et amoindrit les chances de guérison du malade. Le plus grave avec ceux qui voyagent ou s’absentent pendant longtemps, c’est que les enfants s’attachent à eux d’une façon plus marquée et restent tout le temps à leurs côtés. Ils deviennent alors plus exposés que les autres.

Alors, il est important que chacun développe un haut sens de la responsabilité face au risque en sachant que nous traversons une situation exceptionnelle.

L’OMS vient de déclarer l’état de pandémie à propos d’un virus qui ne laisse aucun pays indifférent.

Or, l’Italie où vivent plus de 100 mille Sénégalais, fait partie des pays les plus touchés avec plus de 600 morts.

Donc, autorités, personnel médical et population doivent redoubler de vigilance en restant pragmatiques face un ennemi invisible et dangereux.

Assane Samb