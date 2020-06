AMADOU HOTT RENCONTRE LE MEDS

Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, entouré de ses collaborateurs, a accordé, mardi dernier, une audience à une délégation du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS). La rencontre avec le Patronat a été l’occasion de passer en revue les différentes problématiques du monde de l’entreprise. Le Président du Meds Mbagnick Diop, s’est d’abord félicité de l’initiative du Ministre avant d’exposer quelques difficultés remontées par des chefs d’entreprise. Voici l’intégralité du communiqué.

A l’attention de nos Chefs d’entreprise PME/PMI & TPE

Dans le cadre de la mise en œuvre du 3ème Pilier du Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES), axé sur la «Stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois», le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Amadou HOTT, entouré de ses plus proches collaborateurs, a rencontré le mardi 09 juin 2020, une délégation du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), conduite par son Président, Monsieur Mbagnick DIOP, dans le cadre d’une série de rencontres de concertation déjà entamée avec les organisations patronales.

Ont pris part à cette rencontre, aux côtés du Président :

– Monsieur le Secrétaire Général du MEDS

– Monsieur le Directeur Exécutif du Comité Scientifique et Stratégique du MEDS

– Monsieur le Vice-Président du MEDS

– Monsieur le Président de la Commission Intelligence Economique et Artificielle et TIC

du MEDS

La rencontre s’est déroulée autour des principaux points suivants :

1 – Exposé du Ministre qui a défini le format et l’objet de la

rencontre :

 Une séance de travail avec chaque organisation concernée pour mieux apprécier

les différentes problématiques de l’heure ;

Evaluation des mesures d’urgence prises par l’Etat ;

Préparation de la relance des projets sectoriels 2020-2021, notamment avec :

Une amélioration du cadre juridique incitatif des entreprises ;

Et le développement du mécanisme de financement des entreprises.

2 –Exposé du Conseiller Technique du Ministre sur le Programme

de Relance de l’Economie Nationale (PREN) :

Développer les investissements dans les secteurs prioritaires tels que :

L’industrie pharmaceutique ;

L’agriculture et la pêche ;

Le tourisme, les loisirs et la restauration …

Rendre plus incitatif et plus accessible aux entreprises nationales le cadre juridique

et réglementaire sur les PPP ;

 Mettre en place un nouveau dispositif de financement en faveur des entreprises dans

le cadre de la relance ;

 Impliquer davantage les collectivités territoriales dans le processus de

développement.

3 – Les Interventions du MEDS :

 Le Président Mbagnick DIOP s’est d’abord félicité de l’initiative du Ministre

avant d’exposer quelques difficultés remontées par des chefs d’entreprise :

 Critères contraignants pour un accès des entreprises au dispositif de

financement mis en place par l’Etat ;

 Besoins d’accélération des procédures de paiement de la dette

intérieure.

 Les autres membres de la délégation du MEDS ont tour à tour abordé les

principaux sujets suivants :

 Accorder une importance toute particulière sur la loi portant sur les PPP,

un déterminant de la part du secteur privé local sur la future

commande publique ;

 Mettre le numérique au cœur de la démarche stratégique de l’Etat, tout

en développant la promotion des startups ;

 Améliorer le dispositif de financement des entreprises, notamment

pour la promotion de l’investissement ;

 Promouvoir et Développer l’investissement du secteur privé national

dans les secteurs de souveraineté économique ;

4 – Les Conclusions de la rencontre :

 Pour le Président Mbagnick DIOP :

 Le MEDS propose un rallongement du différé de remboursement de 3 à 6 mois ;

 Le MEDS réitère sa demande d’accélération des procédures de

financement et de règlement de la dette intérieure ;

 Le MEDS se dit favorable à la poursuite des échanges avec le MEPC.

 Le Président Mbagnick DIOP a remis au Ministre de ‘Economie, du Plan et de la Coopération un document de contribution du MEDS sur la relance Economique post covid-19.

 Pour Monsieur Amadou HOTT, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération : Autres membres de la délégation:

 Les procédures de validation juridique de certaines décisions sont

parfois longues, ce qui ralentit l’effectivité des mesures. Une démarche

de simplification des procédures sera proposée ;

 Les circuits de paiement vont être allégés grâce à une plus grande

fluidification des relations interministérielles ;

 Le document de contribution du MEDS sur la relance économique sera

versée dans le contenu des échanges internes au sein du ministère ;

 Le Ministère propose une poursuite des échanges avec le MEDS ainsi qu’avec tous les acteurs du secteur privé dans le cadre de la production d’un programme consensuel de relance de l’économie nationale.

Fait à Dakar, 12 juin 2020.

