Présence américaine à l’étranger : L’Afrique et l’Irak se posent des questions

La présence américaine en Irak et en Afrique fait l’objet de réflexions intenses de la part aussi bien des Américains que des Africains et des Irakiens.

Aux Etats-Unis, on annonce des retraits de l’Irak et de l’Afrique.

Selon Radio France Internationale (Rfi), ‘’le général d’armée Mark Milley confirme des indications de plus en plus convergentes depuis le mois de décembre : les ressources militaires des États-Unis pour l’Afrique et le Proche-Orient pourraient être d’abord réduites puis rapatriées ou redéployées vers le Pacifique’’.

Si en Irak, le Parlement s’est prononcé pour le retrait des soldats américains, les cinq pays africains du G5 Sahel réunis récemment à Pau, ont, quant à eux, exprimé leur crainte de voir les soldats américains partir du Sahel notamment Djibouti où ils sont stationnés avec la moitié des effectifs globaux de sept mille hommes et les autres au Niger et dans d’autres pays. Et tout ceci, dans le cadre du Commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom) crée en 2007.

La France également exprime les mêmes craintes et mène, une diplomatie intense pour que non seulement les Etats-Unis continuent leur engagement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme mais aussi que les autres Etats européens s’engagent davantage au Sahel.

Or, la réalité constatée par tous est que la présence militaire massive américaine en Irak et au Sahel n’a pas du tout réduit la tension au Moyen-Orient et en Afrique, notamment au Sahel.

En Irak, l’assassinat du Général iranien Qhassem Souleimani a failli crée une guerre entre son pays et les Etats-Unis, qui, depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison blanche, se regardent en chiens de faïence.

La riposte iranienne, qui a fait des blessés dans les rangs des militaires américains, pouvait être le prétexte si le Président américain n’avait pas reculé.

La présence d’une forte communauté chiite en Irak n’est pas pour arranger les Américains car, ils peuvent et sont effectivement sous influence de l’Iran.

Au Sahel, les Américains sont connus pour le renseignement et les drones. Mais, là aussi, la violence n’a pas reculé d’un iota. Le Mali, le Niger et la Burkina Faso sont les cibles constantes des Djihadistes qui attaquent notamment les symboles de l’Etat, c’est à dire les camps et les garnisons militaires.

Pis, si de nombreux militaires américains servent à conseiller et à former les soldats des différents pays africains, ces derniers, comme ceux des pays cités, ont montré leur incapacité à faire correctement la guerre face à l’ennemi.

Et pourtant, depuis de longues années, les manœuvres Fintlock sont organisées dans ce but sans qu’un réel bilan ne démontre l’efficacité de l’assistance ainsi apportée.

En clair, il n’est pas étbli que l’idée d’une mise en place d’une force militaire pour un continent étranger soit pertinente. Africom a été rejeté dès sa création par les pays africains qui n’ont pas voulu de l’implantation de son siège sur le continent.

Les pays africains doivent se convaincre d’une idée simple : Ils sont les seuls à pouvoir assurer leur propre sécurité. L’implication d’un pays étranger ne sera que d’une façon momentanée, inopportune et inefficace.

L’assistance peut se faire à travers une aide logistique et technique, mais elle ne saurait se traduire par des troupes au sol. D’ailleurs, le peuple américain ne le souhaite pas. Et encore moins le peuple africain.

Ce qu’il faut dire à ces Etats du G5 sahel, c’est que soit, on est indépendant, soit, on ne l’est pas. Et si on est indépendant, on assume sa sécurité.

La coalition créée par le Tchad, le Cameroun et le Nigéria par exemple, a produit des résultats importants sur le terrain en faisant reculer Boko Haram d’une façon significative.

Si donc le Tchad, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont incapables de s’associer pour lutter contre des groupes de barbus, ils ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Aujourd’hui, le monde entier est ému devant ces morts de forces de défense et de sécurité au Mali et ailleurs.

Et il ne faudra nullement croire que ce sont les Américains ou les Français qui viendront se faire tuer à leur place.

L’Afrique a été incapable de rendre opérationnelle une Force de réaction rapide pour lutter contre ce virus social qui est le terrorisme.

Eh bien, elle ne doit s’en prendre qu’à elle-même. Liberté rime avec responsabilité.

Georges E. Ndiaye