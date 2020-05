PRESIDENT TANZANIEN: « LES TESTS POSITIFS DU COVID-19 SONT PRÉLEVÉS SUR “UNE CHEVRE, UN OISEAU ET UNE PAPAYE »

Niant la réalité de la pandémie de Covid-19 dans son pays, John Magufuli refuse de prendre des mesures de confinement. L’inquiétude croît en Tanzanie alors que le nombre de malades augmente.

Si la plupart des pays africains ont réagi rapidement face à l’arrivée de la pandémie, certains suscitent l’inquiétude. Et tout en haut de la liste, il y a la Tanzanie”, écrit l’hebdomadaire panafricain The Continent. Autoritaire et loufoque, le président tanzanien John Magufuli ne fait plus beaucoup rire parmi ses concitoyens. Alors que 480 cas de malades du Covid-19 ont été recensés début mai, John Magufuli a mis en doute la réalité de ces chiffres.

“Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond”, a-t-il déclaré, rapporte le journal tanzanien The Citizen, assurant que des échantillons testés positifs ne provenaient pas d’humains mais avaient été prélevés sur “une chèvre, un oiseau et une papaye”. “Certains jouent à un jeu dangereux”, a-t-il tonné, accusant “les impérialistes” d’avoir orchestré un sabotage. La sanction ne s’est pas fait attendre : la plus haute responsable des laboratoires de santé publique a été suspendue de ses fonctions.