Présidentielle 2024 : Macky et Idy négocient

Cheikh Yerim Seck, journaliste et analyste politique, a mis un fagot de bois de plus sur le lourd fardeau qui importune le Président Sall. Cheikh Yerim Seck s’est épanché sur l’horizon du Président Sall qui serait en train de préparer sa succession avec de multiples schémas. Ce dimanche, dans l’émission « Face to Face » avec Aissatou Diop Fall, le journaliste a révélé que Macky Sall a 4 collaborateurs dans l’attelage gouvernemental qui sont dans ses cordes pour sa succession, notamment Abdoulaye Daouda Diallo, Mansour Faye, Mouhamadou Makhtar Cissé et Cheikh Oumar Hanne.

Cheikh Yerim Seck note aussi que le Président Sall discute au sein de l’opposition avec Idrissa Seck. Au téléphone, Cheikh Yerim Seck a confirmé ses propos sur les échanges souterrains entre Idrissa Seck et Macky Sall qui se justifient par le silence bavard du président du Rewmi devenu aphone, malgré les débats sur l’augmentation du prix de l’électricité, le front social en ébullition, l’emprisonnement de son allié à la présidentielle de 2019, Dr Babacar Diop.

Cheikh Yerim Seck trouve le silence d’Idriss Seck assez troublant. « Le dialogue vient juste de commencer, même si des actes ont été posés depuis presque 8 mois. Je sais de science certaine que Macky Sall et Idrissa Seck se parlent. Ils se sont parlés. Ils sont tombés d’accord. Idrissa Seck attend », confie-t-il au bout du fil. Et de poursuivre pour dire, « je ne vais pas entrer dans les détails. Mais tout ce que je peux dire, c’est que le Président Macky Sall et Idrissa Seck sont en phase ».