Prise en main des Lunettes FPV DJI Goggles Racing Edition

Pour tous ceux qui enfants rêvaient de voler comme un super héros, les Goggles Racing Edition de DJI vous offriront la sensation qui s’en approchera sans doute le plus. Ces lunettes de vol en immersion ou FPV (first person view en anglais) s’installent sur le visage à la manière d’un casque de réalité virtuelle et vous plongent dans l’objectif de la caméra de votre drone DJI.

Confort

L’équipement est un peu lourd mais le bandeau tient confortablement sur la tête et il déleste l’essentiel du poids de l’écran qui couvre les yeux. Les lunettes sont en deux parties que l’on assemble et il y a un réglage de la netteté. Nous n’avons eu aucun problème à les porter avec des lunettes et on peut les relever en cas de besoin pour voir autour de soi.