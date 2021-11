Senegalese writer Mohamed Mbougar Sarr poses during a photo session in Paris on September 17, 2021. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

Urgent: Le Prix Goncourt décerné au Sénégalais Mbougar Sarr Le prix Goncourt a été attribué à l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, auteur du livre “La plus secrète mémoire des hommes”. Agé de 31 ans, Mohamed Mbougar Sarr est le premier écrivain d’Afrique subsaharienne à être consacré par le plus prestigieux des prix littéraires. Le prix Goncourt a été attribué à l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, auteur du livre La plus secrète mémoire des hommes (editions Philippe Rey). Ce roman s’inspire du destin maudit de l’écrivain malien Yambo Oulologuem. Agé de 31 ans, Mohamed Mbougar Sarr est le premier écrivain d’Afrique subsaharienne à être consacré par le plus prestigieux des prix littéraires. Il a obtenu 6 voix au premier tour, a annoncé Philippe Claudel, secrétaire général du Goncourt, au restaurant Drouant, à Paris. Articles similaires Partager Facebook

